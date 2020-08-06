ضبط المتهمين في واقعة الاعتداء لفظيا على الإعلامية ريهام سعيد بمارينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص مرتكبى واقعة الاعتداء اللفظي على إحدى الإعلاميات أثناء تواجدهم بأحد الشواطئ بمنطقة مارينا بمحافظة مطروح.

كانت الإعلامية ريهام سعيد، ببثت مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن تعرضها للاعتداء اللفظي من قِبل بعض الأشخاص حال تواجدها بالشاطئ المشار إليه لطلبهم التقاط صورة تذكارية معها لكونها إحدى الشخصيات المشهورة ورفضها ذلك، وقيامها على إثر ذلك بتحرير محضر بالواقعة.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وحال رفض الشاكية التقاط الصورة معهم واحترام خصوصياتها، تلفظ أحدهم بعبارة أثارت حفيظتها فحدثت بينهم مشادة كلامية تدخل على إثرها بعض رواد الشاطئ لفضها، وانصرفوا عقب ذلك وتلاحظ لهم قيامها بتصويرهم بهاتفها المحمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.