خلال يوم.. أمن المنافذ يضبط 4 قضايا سلاح وهجرة غير شرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية في مجال الأمن العام عن ضبط (3) قضايا أبرزها (انتهاء فترة التصريح ، عدم حمل تحقيق شخصية ، سلاح)، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (597) مخالفة مرورية متنوعة. Advertisements وضُبط في مجال تنفيذ الأحكام (74) حكم قضائي متنوع. وأسفرت الجهود فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات" : ضبط (3) قضايا"هجرة غير شرعية". تم اتخاذ الإجراءات القانونية واشرت النيابة التحقيق.

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