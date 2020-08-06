الداخلية: ضبط 1324 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس" كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة الأخيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قبل 1324 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.