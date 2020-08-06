تفعيلا لتوجيهات الرئيس.. مصر ترسل مساعدات طبية إلى بيروت "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أرسلت القوات المسلحة المصرية، شحنة مساعدات طبية عاجلة عبر طائرة نقل تابعة للقوات المسلحة، إلى دولة لبنان الشقيقة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتضامن مع الشعب اللبناني في حادث انفجار بيروت.

وتأتي تلك المساعدات انطلاقا من الدور المصري الرائد في مساندة الدول الشقيقة وتقديم الدعم لهم في أوقات المحن والأزمات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني أكد وقوف مصر مع لبنان وحرصها على تقديم كافة أشكال الدعم لها.