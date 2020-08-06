إصابات كورونا والوضع الاقتصادي.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي وذلك بمقر المجلس .
ومن المقرر أن يناقش المجلس عددا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية على رأسها توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع المجالات من أجل تقديم خدمات افضل للموطنين.
ويناقش المجلس التقرير الخاص بأعداد مرضى كورونا على مستوى الجمهورية ومتابعة حالة المصابين اليومية في ظل انخفاض الأعداد الملحوظ جدا في الأسبوعين الآخرين .
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