أخبار مصر | خبراء : المصريون سيردون بقوة على محاولات التيارات الفوضوية للعودة لصدارة المشهد السياسي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر خبراء : المصريون سيردون بقوة على محاولات التيارات الفوضوية للعودة لصدارة المشهد السياسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب المصريون بدء العد التنازلي لعودة مجلس الشيوخ الذي تجري انتخاباته خلال شهر أغسطس نظرا لدوره المرتقب لدعم مجلس النواب في وضع السياسات التشريعية، وصياغة القوانين كونه يضم نخبة الشعب المصرى من مفكرين وعلماء وشخصيات عامة.

Advertisements

جموع المصريين يدركون الدور الهام والحيوي لمجلس الشيوخ في تحقيق التوازن في الحياة السياسية والحزبية وتوسيع القاعدة النيابية ويكسب مناقشات القوانين جانب الخبرة الفنية والعملية.. وهو خطوة جادة لاستكمال المنظومة الديمقراطية في مصر.

وأكد خبراء أن الشعب المصري سيستمر في إبهار العالم ومشاركته الواعية بالتصويت في الانتخابات المرتقبة لعضوية مجلس الشيوخ إيمانا منه بأن المسار الديمقراطي هو الطريق لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت في كافة المجالات والرد بقوة على محاولات الجماعات الإرهابية والتيارات الفوضوية للعودة لصدارة المشهد السياسي.