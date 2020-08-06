أخبار مصر | "الطيران" تكشف تفاصيلا مهمة بشأن سقوط طائرة في الجونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "الطيران" تكشف تفاصيلا مهمة بشأن سقوط طائرة في الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال باسم عبد الكربم، المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني: إن طائرة تابعة لشركة Air man sky sports للرياضات الجوية، من طراز أبولو فوكس، وتحمل حروف تسجيل SUBTO ذات المقعدين، تعرضت لحادث على ممر الهبوط بمطار الجونة، حيث كانت تقوم برحلة تجريبية.

وأضاف المتحدث في بيان اليوم الخميس، أن الحادث أسفر عن مصرع قائدي الطائرة، وهما أكرم الحصري، ومحمد سعيد.

وتابع أن الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مختصة من الإداره المركزية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران؛ للتوجه لموقع الحادث للمعاينة الأولية، والوقوف علي أسباب الحادث.