أخبار مصر | ارتفاع في الرطوبة عن الأسبوع الماضي.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع في الرطوبة عن الأسبوع الماضي.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، محذرة المواطنين من الخروج من منزل.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن البلاد تشهد طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية.

وأكدت الهيئة، أن شمال وجنوب الصعيد يشهد شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وحذرت الهيئة، المواطنين الخروج من المنزل، حرصا علي سلامتهم، لاسيما أن البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا والرطوبة تصل الي 84% أعلي من الأسبوع الماضي.

وأشارت الهيئة، الي أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي الي وجود تقلبات جوية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية اما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الامواج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، والتي تتمثل في الشبورة المائية صباحًا، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد بنسبة تصل الي ٢٠٪؜، كما تكون نشطة رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، بالقاهرة الدرجة العظمى 36 والصغرى 25، والإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 25.

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وشرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 30، الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 30، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 24، ومدينة سيوة درجة حرارة العظمي 39 والصغرى 23.