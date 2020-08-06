أخبار مصر | التضامن: إنقاذ أطفال وكبار بلا مأوي في الشرقية وأسيوط والجيزة (صور)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التضامن: إنقاذ أطفال وكبار بلا مأوي في الشرقية وأسيوط والجيزة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام فريق الوحدة المتنقلة بالجيزة بدمج الطفل (غ. ف 12 عاما) مع أسرته بمنطقة صفط اللبن، حيث ترك المنزل بسبب سوء معاملة الأسرة له، وذلك في إطار خطة برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وتم عمل مقابلة مع الطفل وتم عمل بعض الأنشطة وتوعيته بمخاطر الشارع وتم عمل مسحة كورونا للطفل بمستشفي إمبابة وتم إقناعه بالعودة للأسرة، وقد تبين عند تسليمه لأسرته أن الأسرة تبحث عنه منذ تغيبه.

وفي نفس الإطار قام فريق أطفال بلامأوي بمحافظة الشرقية بإنقاذ طفلين وإلحاقهما بمؤسسة دار التربية للبنين.

وتم إنقاذ الطفل (ي. م 10 سنوات ) من مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ يقيم بالشارع بسبب إجبار أسرته علي التسول بالشوارع، وقد تم رصد الابن من قبل الفريق وتوعيته بمخاطر الشارع وتم دمجه بالمؤسسة.

كما قام الفريق ايضًا بانقاذ الطفل أ.م 14سنة من منطقة المسلة بمحافظة الفيوم، وتبين خلال دراسة حالته الأولية أن الطفل يقيم في الشارع منذ ثلاثة اشهر هربا من المنزل بسبب العنف الأسري، حيث يبيت في القطارات ليلا

وسبب تركه للمنزل القسوة والعنف من قبل اعمامه وعدم تواجد الأم بسبب إنفصالها عن الأب وزواجها من اخر وقد تم توعية الطفل بمخاطر الشارع وتم تردده علي الوحدة المتنقلة.

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وتم اقناعه ودمجه بدار التربية للبنين بالشرقية وقام فريق أطفال بلامأوي بمحافظة اسيوط بانقاذ الطفل م.ص 9سنوات، حيث يعاني الطفل من اهمال وقسوة من الخال، حيث أن الطفل يتيم الأب والأم نظرًا لظروف الاقتصادية لخال الطفل، حيث تلاحظ وجود الطفل في الشارع بعد طرده من المنزل وممارسة التسول.

وتم ممارسة بعض الأنشطة الترفيهية وتقديم وجبة جافة للطفل وإقناع الطفل بالإلحاق بمؤسسة الوحدة الشاملة باسيوط، كما تم إلحاق المواطن ( بلامأوي) ر.ه 55 سنة بمؤسسة الوحدة الشاملة.

وقام فريق الجيزة بإنقاذ الطفلين ع.م 12عاما وع.م 8 سنوات متواجدين امام باب جامعة القاهرة الرئيسي، حيث تبين من خلال دراسة الحالة الأولية أن الأطفال يعانوا من التفكك الاسري وعدم التحاق الأطفال بالتعليم كونهم ساقطي قيد وقسوة زوج الأم.

وتم تحويل الأطفال إلي جمعية كاريتاس بالهرم، وتم التنسيق مع اخصائي إدارة الحالة بالفريق علي متابعة الأطفال وتوقيع الكشف الطبي والتنسيق مع إدارة الجمعية لإستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال مع الأسرة.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى