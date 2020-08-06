شكرا لقرائتكم خبر عن «صوتك لمصر بكره» تحذر من «المال السياسي» في انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة في الاسكندرية، أن المبادرة المجتمعية التي أطلقها المجلس القومى للمرأة، تحت شعار «صوتك لمصر بكره»، تزامناً مع الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ، والمزمع عقده يومى 11-12 أغسطس 2020، استهدفت أمس 150 سيدة من أهالى بشائر الخير 1 والحديقة التعليمية وغيط العنب القديمة .

وأوضحت «الشاذلى»، – في تصريحات صحفية الخميس-، أن المجلس في اطار المبادرة عقد ندوة تثقيفية بمؤسسة مدينة بشاير الخير بغيط العنب، تناولت فيها دعوة السيدات وأسرهن للنزول للتصويت في اللجان الانتخابية، والتأكيد على أهمية المشاركة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة السابقة، وإبراز دور المرأة في الاستحقاقات السابقة، سواء الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية السابقة، والتنويه بان المشاركه تعتبر استكمالا لدورها الفعال في المجتمع باعتبارها نصفه وتربي نصفه الآخر.

إلى ذلك، نفذ المشاركون في المبادرة من أعضاء الفرع، جولات ميدانية متزامنة لتوضيح الفرق بين التصويت على القوائم والتصويت على الفردي، مطالبين بضرورة حسن الإختيار لأن الصوت امانه والمشاركة واجب وطني .

وعلى هامش الندوة، قامت مقررة الفرع والعضوات، بعمل جولات بمدينة بشاير الخير 1 والحديقة التعليمية وغيط العنب القديمة وجرى الحديث مع الأهالي عن أهمية المشاركة الإيجابية وحسن اختيار المرشحين وعدم الانسياق وراء المال السياسي

تدشين حملة صوتك لمصر بكره لتوعية سيدات الاسكنردية بانتخابات مجلس الشيوخ

تدشين حملة صوتك لمصر بكره لتوعية سيدات الاسكنردية بانتخابات مجلس الشيوخ

تدشين حملة صوتك لمصر بكره لتوعية سيدات الاسكنردية بانتخابات مجلس الشيوخ

تدشين حملة صوتك لمصر بكره لتوعية سيدات الاسكنردية بانتخابات مجلس الشيوخ

تدشين حملة صوتك لمصر بكره لتوعية سيدات الاسكنردية بانتخابات مجلس الشيوخ

تدشين حملة صوتك لمصر بكره لتوعية سيدات الاسكنردية بانتخابات مجلس الشيوخ

تدشين حملة صوتك لمصر بكره لتوعية سيدات الاسكنردية بانتخابات مجلس الشيوخ