شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور للطائرة المتحطمة في مطار الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حصلت «المصري اليوم» على أول صور للطائرة المحطمة عند هبوطها في مطار الجونة. كانت سلطات الدفاع المدني قد تلقت بلاغاً عن تحطم طائرة فور هبوطها في مطار الجونة. وقالت مصادر لـ«المصري اليوم» إن الحادث نتج عنه إصابة اثنين، هما أكرم الحصري، ومحمد سعيد. وأوضحت «المصادر» أن الطائرة تابعة لشركة «إير مان»، وكانت في رحلة ترفيهية فوق منتجع الجونة. تحطم طائرة صغيرة خلال رحلة ترفيهية في البحر الأحمر تحطم طائرة صغيرة خلال رحلة ترفيهية في البحر الأحمر تحطم طائرة صغيرة خلال رحلة ترفيهية في البحر الأحمر الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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