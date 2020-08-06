شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك الاسكندرية»: الإفراج عن سيارات وقطع غيار بـ3.9 مليار جنيه فى يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، برئاسة أشرف عبدالعزيز مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية،خلال شهر يوليو 2020 عن 8164 سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 2 مليار و 258 مليونا و 896 ألف جنيه ، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 128 مليونا و 586 ألف جنيه كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 436 مليونا و 933 ألف جنية ، وبلغت رسوم التنمية المحصلة 98 مليونا و636 ألف جنيه ، بإجمالي رسوم وضرائب محصلة عن هذه السيارات نحو 664 مليون و 155 ألف جنيه .

كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير مليار و 131 مليون و 637 ألف جنيه .

وخلال شهر يوليو 2020 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1415 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 651 مليون و880 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 56 مليون و 98 ألف جنيه وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 99 مليونا و 402 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عن هذه السيارات حوالي 155 مليون و 500 ألف جنيه.

كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 43 مليونا و 864 ألف جنيه .

كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 886 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر يونيو بقيمة بلغت 997 مليون و 873 ألفا جنيه ،وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 22 مليونا و 881 ألف جنيه وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بحوالى 81 مليونا و 648 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عنها 104 مليون و530 ألف جنيه

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل 21 مليون و 582 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر يوليو لعام 2020 حوالى 3 مليار و 908 مليون و 649 ألف جنيه .

Advertisements

ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 207 مليون و 565 ألف جنيه ويبلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل 617 مليون و 983 ألف جنيه ورسم التنمية المحصلة 98 مليونا و 636 ألف جنيه والرسوم والغرامات الأخرى 180 مليون و 944 ألف جنيه ، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر يوليو 2020 حوالى مليار و 105 مليون و129 ألف جنيه .

كما بلغ إجمالى الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير خلال شهر يوليو 2020 حوالي مليار و 197 مليونا 83 ألف جنيه