شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة بالمنيا بسبب قرار المحافظ تخفيض رسوم التصالح للمباني المخالفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سادت فرحة بين أهالي محافظة المنيا، وذلك بعد إصدار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قرارا بخفض رسوم مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمباني المخالفة وفقا للقانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجان المشكلة لإعادة تقدير قيم مقابل التصالح.
قال المحافظ، القرار جاء في إطار توجيهات القيادة السياسية للتسيير على المواطنين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وقد تضمن قرار المحافظ جدولا يبين قيم الأسعار الجديدة بكل مركز وقرية ووفقا للأطوال والمناطق.
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