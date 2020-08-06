شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو مجلس الوزراء ومحافظ المنيا يتابعون مشروعات «حياةكريمة» في 6 قري بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع ممثلي أمانة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة السيد رئيس الجمهورية «حياة كريمة» بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ودكتور محمد الفرجاني ودكتور محمد السيد ممثلي أمانة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، وممثل هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة وبشر طاهر مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة وعدد من ممثلي الجهات المعنية والشريكة في تنفيذ المبادرة.

استعرض المحافظ خلال الاجتماع عددا من الاعمال التي تم تنفيذها بالمبادرة، وقد شملت تنفيذ مشروعات مياه وكهرباء وصحة وتعليم وطرق ورصف وشباب ورياضة وتأهيل وترميم منازل، وتم انهاء الاعمال بعدد كبير منها إنشاء 35 فصل «توسعة» لمدرسة أولاد الشيخ الابتدائية والإعدادية، وإنشاء 18 فصل «توسعة» بمدرسة أولاد الشيخ الابتدائية، وذلك بإجمالي 11 مليون و580 ألف جنيه، وتم نهوهم بالكامل، وسيدخلون الخدمة العام الدراسي القادم.

كما شملت الأعمال إنشاء وحدة صحية طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل بقرية أولاد الشيخ بتكلفة 5 مليون و562 ألف جنيه، ومتوقع نهوها نهاية هذا العام، وتم تطوير الوحدة الصحية بقرية الشيخ عبادة طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمبلغ 2 مليون و953 ألف جنيه، ومتوقع نهوها أكتوبر القادم.

أكد المحافظ على اهتمام الدولة المصرية بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، وبخاصة محافظات الصعيد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار لرعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم الدعم اللازم لهم، مشيراً إلى أن الهدف منها الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة، تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل في القرى بمشروعات كثيفة العمالة فضلاً عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن، حيث تنفذ المبادرة وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي.

يذكر ان أعمال المبادرة تجري في 6 قري بالمحافظة هي: كفر المغربي والشيخ مسعود بمركز العدوة، أولاد الشيخ بمركز مغاغة، زعبرة بمركز ديرمواس، الشيخ عبادة بمركز ملوي، وشيبة بمركز أبو قرقاص.

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