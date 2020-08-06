شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تبدأ توزيع 80 طن من لحوم صكوك الأضاحي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، توزيع لحوم صكوك الأضاحي، حيث من المقرر أن توزع الوزارة اليوم أول 80 طن لحوم، تحت إشراف ومتابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة وغرف العمليات الفرعية بالمديريات.

وأكدت وزارة الأوقاف إن غرفة العمليات مستمرة في عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي، وتكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقين على مستوى الجمهورية.

وشددت الغرفة على عدة أمور، أهمها: أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، كما أكدت على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.