شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 6 أشخاص في 3 حوادث انقلاب متفرقة على طرق المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بإصابة 6 أشخاص في حوادث انقلاب متفرقة بطرق المحافظة، بينها إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق زراعي فرعي بمركزي مغاغة - العدوة، وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق الصعيد أمام قرية منسافيس بمركز أبوقرقاص، وإصابة أخر في حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الدائري بمركز مطاي.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وتحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف.