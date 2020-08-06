شكرا لقرائتكم خبر عن تكدس خلال تلقي تظلمات الثانوية العامة بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد مقر تلقي طلبات التظلمات الخاصة بطلاب الثانوية العامة بالقليوبية بمدرسة الشيماء الثانوية بنات تكدس وازدحام وسط عدم التزام بالاجراءات الاحترازية بالاضافة إلى طوابير بمكتب بريد بنها القريب من مقر لجنة التظلمات لدفع رسوم التظلم اوضح طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية انه تم تخصيص مقرين لتلقي تظلمات الثانوية العامة بمدرسة الشيماء الثانوية بنات ببنها بالاضافة إلى مدرسة العربية الفكرية بشبرا الخيمة كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اعلنت بدأها اليوم في تلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة وشهدت مقرات تلقى التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2019 اقبالا من اولياء الامور والطلاب زحام فى تلقي تظلمات الثانوية العامة بالقليوبية زحام فى تلقي تظلمات الثانوية العامة بالقليوبية زحام فى تلقي تظلمات الثانوية العامة بالقليوبية زحام فى تلقي تظلمات الثانوية العامة بالقليوبية الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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