مصادر: إصابة اثنين في حادث تحطم طائرة خاصة فور هبوطها في مطار الجونة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تلقت سلطات الدفاع المدني بلاغاً عن تحطم طائرة فور هبوطها في مطار الجونة. وقالت مصادر لـ«المصري اليوم» إن الحادث نتج عنه إصابة اثنين، هما أكرم الحصري، ومحمد سعيد. وأوضحت «المصادر» أن الطائرة تابعة لشركة «إير مان»، وكانت في رحلة ترفيهية فوق منتجع الجونة. أول صور من محيط مطار الجونة بعد بلاغ سقوط طائرة أول صور من محيط مطار الجونة بعد بلاغ سقوط طائرة أول صور من محيط مطار الجونة بعد بلاغ سقوط طائرة الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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