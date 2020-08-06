شكرا لقرائتكم خبر عن باقي من الزمن 120 ساعة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مصر استحقاق انتخابي جديد مع عقد انتخابات مجلس الشيوخ يومي 11 و12 أغسطس، عبر الاقتراع السري المباشر، ليتم الإعلان عن النتائج في 19 من أغسطس في الجريدة الرسمية، وسيتم التصويت في ظل إجراءات صحية صارمة منعا لتفشي فيروس كورونا.



لكن.. ما هو مجلس الشيوخ وما دوره؟

مجلس الشيوخ المصرى هو مجلس تقرر إنشاؤه ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، على غرار كثير من المجالس في دول العالم، وتم استبعاد هذا المجلس في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى «مجلس الشورى المصرى».



كيف ستتم الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا؟

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، عدد من الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات في ظل فيروس كورونا، وجاءت كالآتي:

1. توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين.

2. تعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده.

3. وضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين.

4. تكليف موظف مُختص من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسافات الآمنة.

5. فرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف.

6. إلزام المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل، واستخدام مكبرات الصوت.

7. تقليل أعداد الناخبين، ما سيؤدي لزيادة عدد لجان الاقتراع.

كيف يمكن الاستعلام عن لجنتك الانتخابية؟

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن لأى ناخب من اليوم الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية من خلال 3 طرق:

أولا: إما عبر موقع الهيئة الرسمى www.elections.eg، وذلك من خلال إدخال رقمك القومي المكون من 14 رقما.

ثانيا: إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151.

ثالثا: الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.

ما هي مواعيد الإنتخابات لمجلس الشيوخ؟

أعلن لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جدول مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تبدأ انتخابات المصريين في الخارج الأحد والإثنين المقبيلن 9 و10 أغسطس 2020، وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة 19 أغسطس.

وتبدأ انتخابات الإعادة في 6 و7 سبتمبر للمصريين بالخارج، والإعادة في الداخل 8 و9 سبتمبر، على أن يكون إعلان النتيجة النهائية 16 سبتمبر.

ماذا كانت شروط الترشح لمجلس الشيوخ؟

وفقاً للمادة التاسعة من مشروع قانون مجلس الشيوخ مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين (35) سنة ميلادية.

أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.

ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ- انقضاء الفصل التشريعى الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

ب- صدور قرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس بإلغاء الأثر المانع.



ماذا عن نظام القوائم في انتخابات مجلس الشيوخ؟

وافق مجلس النواب على المادة 10 التي تنص على «أنه يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته».



كيف تم اختيار رموز المرشحين لمجلس الشيوخ؟

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 39 لسنة 2020 بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن القرار تحديد 100 رمز انتخابى لنظام الفردى، و158 رمزا لنظام القوائم وفقا للجداول المرفقة.

ماهي نسبة المرأة في مجلس الشيوخ؟

حسم مجلس النواب الخلاف حول نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ، ووافق على المادة الأولي من مشروع قانون مجلس الشيوخ والتي تقضي بأن يشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.



ما هي ضوابط تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء مجلس الشيوخ؟

وافق مجلس النواب، على المادة «28» من قانون مجلس الشيوخ الجديد، والخاصة بتنظيم ضوابط تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء «الشيوخ».

وحددت المادة «28» ضوابط تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وفي مقدمتها أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، ألا يعيّن عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها، أن تخصص «10%» من المقاعد على الأقل للمرأة.

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وتنص المادة على أن يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، بمراعاة الضوابط الآتية:

أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

ألا يعيّن عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها

أن تخصص «10%» من المقاعد على الأقل للمرأة.

ما موقف العاملين بمجلس الشورى سابقاً عقب انعقاد مجلس الشيوخ الجديد؟

ينقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل وذلك بطلب يقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على تسلّم الطلب.

وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.

كما ينقل إلى مجلس الشيوخ جميع أصول مجلس الشورى الملغى السابق نقلها إلى مجلس النواب على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغي بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته.

وتشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشؤون المجالس النيابية، وعضوية كل من:

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

أمين عام مجلس النواب.

ممثل عن المالية.

وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.

كيف سيتم انتخاب رئيس مجلس الشيوخ داخلياً؟

عقب اعلان النتائج الرسمية عن فوز المرشحين، ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

تقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتدرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.