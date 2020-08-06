طلاب الدبلومات يؤدون امتحاناتهم فى خامس أيامها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل قرابة 422 ألف طالب بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، أداء الامتحان التحريري، في خامس أيام الامتحانات التحريرية للدور الأول للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان، حيث يمتحن الطلاب فى عدة مواد دراسية حسب التخصص.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

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وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أى محاولات غش من قبل اى طالب داخل اللحان، حيث يتم تتبع اى صور للامتحانات يتم رصدها على صفحات الغش وضبط المسئولين عنها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.

ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020، وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 6/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25/8/2020، ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضو.