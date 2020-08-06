شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات طلاب معاهد القراءات بالأزهر الشريف.. تبدأ 8 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قطاع المعاهد الأزهرية مواعيد الامتحان الشفوى والتحريري لشهادات القراءات "التجويد - العالية – التخصص"، للعام الدراسي 2020-2019 ابتداءً من يوم السبت 8 أغسطس المقبل.

وأشار قطاع المعاهد إلى أن المقرر الدراسي على معاهد القراءات لهذا العام هو من أول المنهج حتى 15مارس فقط ولا يمتحن الطلاب فيما بعد 15 مارس.

وأوضح أنه بالنسبة لمادة الفقه، فيختلف كل معهد عن الآخر في المذهب الفقهي فكلٌ على حسب مذهبه، بمعنى: معهد مذهبه شافعي، يمتحن في الفقه الشافعي فقط، ومعهد آخر مذهبه حنفي يمتحن في الفقه الحنفي فقط، وهكذا، فمادة الفقه مبينة في توزيع المناهج، لكل المذاهب لكن كل طالب يأخذ المقرر عليه من فقه مذهب معهده فقط.

أكد أنه ما لم يرد في توزيع المناهج التي أعلن عنها قطاع المعاهد الأزهرية سابقا لست ملزم به ولن تمتحن فيه، موضحا أن الباقين للإعادة يسري عليهم ما يسري على الطلاب الجدد وسيمتحنون في المقررات حتى 15 مارس.

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وبالنسبة للشفوي ستمتحن كل منطقة في محافظتها وليس في القاهرة كما هو معمول به سابقًا تيسيرًا على الطلاب وتقليلًا للاختلاط والزحام.

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات لطلاب معاهد القراءات يوم 18 أغسطس المقبل.

من نايحة أخرى يواصل طلاب القسم العلمى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية حيث انهى طلاب القسم الأدبى امتحاناتهم يوم 25 يوليو الماضى، بينما يؤدى طلاب القسم العلمى امتحان يوم 4 أغسطس في مادة الصرف، ويوم 6 أغسطس في مادة التفسير.