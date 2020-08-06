شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: قبول طلبات 201 فرصة عمل بالقليوبية برواتب مجزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، اعتبارا من الأحد المقبل، قبول طلبات راغبي العمل على 201 فرصة عمل في شركتين وجمعية، حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تتراوح بين 1600 إلى 2500 جنيه ، فضلا عن صرف حوافز .

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص المطلوبة تتمثل في 95 فرصة عمل بشركة الشرقية الصناعية للحلويات والشوكولاته علي مهن فني إنتاج ومراقب أمن صناعي ، وأمن إداري، عامل شحن وتوزيع ، وعمال ، مؤهل متوسط وعالي وبدون، براتب يتراوح بين 1750 إلي 2000 جنيه .

وفي نفس السياق أشارت إيمان السيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية إلي أن شركة اتسوكا اتيكو فارما ايجيبت تطلب 5 فرص عمل علي مهن فني سلامة وصحة مهنية ، و فني صيانة مؤهل متوسط وفوق متوسط، براتب يتراوح بين 1800 إلي 2500 جنيه، وشركة دانتيل سلامتكس تطلب 43 فرصة عمل علي مهن عامل إنتاج مسح ، وفحص منسوجات ، و فني أمن صناعي ومراقب جودة، مؤهل متوسط وفوق متوسط عالي.

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كما تطلب شركة الجمال لتصنيع الزجاج 29 فرصة عمل علي مهن عامل انتاج ومهندس اتوكاد، ومحاسب، مؤهل بكالوريوس هندسة ، وتجارة ، وبدون ، براتب يتراوح بين 1800 إلي 2400 جنيه، وتطلب جمعية تنمية المرأة "حياتي" 30 فرصة عمل علي مهنة مسئول ائتمان مؤهل عالي بمرتب يتراوح بين 1600 جنيه بالإضافة إلي حوافز.

وأكدت مدير المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا ، منوه إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وقالت : إن الطلبات تقدم من الأحد المقبل وحتى استيفاء العدد المطلوب ، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهراً، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية " بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.