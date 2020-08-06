مباحثات مصرية- يونانية اليوم بالقاهرة على مستوى وزيرى الخارجية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد وزير الخارجية سامح شكرى، فى وقت لاحق اليوم الخميس، جلسة مباحثات مع نيكوس دندياس، وزير خارجية اليونان الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن يناقش الوزيران - خلال المباحثات التي تعقد بمقر وزارة الخارجية - العلاقات المصرية- اليونانية المتميزة وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، بالاضافة إلى التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص وتطورات الأوضاع في شرق المتوسط.

ومن المقرر أن يعقد شكري ونظيره اليوناني مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.