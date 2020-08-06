شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: هيئة قناة السويس تتبنى استراتيجية لتطوير المجرى الملاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تتبنى استراتيجية لتطوير المجرى الملاحى للقناة، مشيرا إلى أن القناة كانت البداية لتنفيذ مشروعات كبيرة لربط ضفتى القناة.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح القناة، أن هناك العديد من المشروعات الصحية والرياضية والثقافية الكبرى الجارى تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه جارى بناء ستاد يحمل اسم "قناة السويس".

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنه جارى إنشاء المتحف العالمى لقناة السويس ضمن المشروعات الثقافية التى تنفذها الهيئة، تمهيدا لافتتاحه العام المقبل.