شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ توزيع 80 طن من لحوم الأضاحى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة الأوقاف اليوم الخميس، توزيع لحوم صكوك الأضاحى، حيث من المقرر أن توزع الوزارة اليوم أول 80 طن لحوم تحت إشراف ومتابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة وغرف العمليات الفرعية بالمديريات.

وقالت الوزارة، إن غرفة العمليات مستمرة في عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي ، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقين على مستوى الجمهورية.

وأكدت الغرفة على عدة أمور ، أهمها : أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، كما أكدت على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

ووضعت وزارة الاوقاف جدول توزيع على النحو التالى يوم الخميس 6 أغسطس الجارى، سيتم توزيع 2 طن لحوم بمحافظة القاهرة، و4 أطنان بالإسكندرية، و2 طن بالجيزة و2 طن بالقليوبية، ويوم الجمعة 7 أغسطس سيتم توزيع 2 طن بكل من المنوفية، والغربية، والشرقية، والإسماعيلية، وكفر الشيخ".

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ويوم السبت 8 أغسطس سيتم توزيع 2 طن بمحافظات:"الفيوم، بنى سويف، الدقهلية، دمياط، القاهرة"، كما سيتم توزيع 4 أطنان يوم الأحد 9 أغسطس بكل من:"أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان"، ويون الاثنين 10 أغسطس سيتم التوزيع بمحافظات:"البحر الاحمر، والسويس ، وبورسعيد بواقع 2 طن بكل محافظة، و4 أطنان بالأقصر.

ويوم الثلاثاء 11 أغسطس سيتم توزيع 2 طن بكل من:"مطروح، الوادي الجديد، جنوب سيناء، الجيزة، القاهرة، القليوبية"، ويوم الأربعاء توزيع 4 طن بكل من :"شمال سيناء، المنيا، الاسماعيلية" ، و2 طن بكل من:"الإسماعيلية، الغربية"

وأكدت الوزارة أنه سيتم وضع جدول أسبوعي للتوزيع على مستوى الجمهورية يعلن أسبوعيًّا على موقع الوزارة.