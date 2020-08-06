شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يرسل برقية عزاء لوزيرة عمل لبنان في ضحايا تفجيرات بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل وزير القوي العاملة محمد سعفان، برقية عزاء لوزيرة العمل بدولة لبنان لمياء يمين لمواساتها وتقديم العزاء لأسر ضحايا تفجيرات مرفأ بيروت التي وقعت أمس الأول، وأسفرت عن وقوع العشرات بين مصابين وقتلى.

وقال الوزير في برقيته :" نعبر عن تضامننا الكامل مع دولة لبنان الشقيقة حكومة وشعباً حتى تتجاوز آثار هذا الحدث الجلل .

وقدم وزير القوي العاملة خالص عزائه ومواساته لأسر الضحايا وتضامنه معهم في مصابهم الأليم ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين ، أن يلهم الله ذويهم الصبر والسلوان.