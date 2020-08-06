فنون جميلة جامعة حلوان تعلن خطوات التسجيل فى اختبارات القدرات لعام 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان اختبارات القدرات للعام الجامعي 2020 /2021 يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور أحمد فؤاد هنو عميد الكلية، حيث يقوم كل طالب بالدخول على موقع التنسيق والتسجيل في الاختبارات التي يرغب بها على الرابط التالى: http://tansik.egypt.gov.eg وتتضمن مراحل أداء اختبارات القدرات مرحلة مراجعة البيانات والحصول على كود الدفع، مرحلة السداد الإلكتروني لرسوم الاختبار، بالكلية (اليوم والساعة) ثم معرفة نتيجة الاختبار وذلك من خلال الرابط التالي : http://app2.helwan.edu.eg//kodrat Advertisements وتنقسم اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة الي اختبار (الفنون) ويتضمن اختبار رسم واختبار تصميم، وكذلك اختبار (العمارة) ويتضمن اختبار رسم معماري واختبار التشكيل والابتكار. وتكون مدة الاختبارات ساعتين ونصف فقط، والأدوات المطلوبة هي الأقلام الرصاص بدرجاتها وممحاة وأقلام الفلوماستر وألوان خشبية وأدوات هندسية، ويشترط لنجاح الطالب الحصول على 60 ٪ من إجمالي جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله علي لائق.

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