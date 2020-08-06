شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان تصرف 4 ملايين و60 ألف جنيه لمُصابى وشهداء كورونا من أعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن إجمالى ما تم صرفه من دعم لشهداء ومصابى فيروس كورونا المستجد، حتى الآن 4.060,000، أربعة ملايين وستون ألف جنيه، لعدد 195 طبيب أسنان.

وأوضح هيكل، فى تصريحات صحفية، أنه تم صرف 100 ألف جنيه لطبيبين من أطباء الأسنان، بواقع "50 ألف من النقابة العامة لأطباء الأسنان، و50 ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية"، بالإضافة إلى صرف 20 ألف جنيه لكل طبيب أسنان أُصيب بالفيروس، بإجمالي عدد 193 طبيبا.

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وكانت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، صرف 50 ألف لحالات الوفاة من أعضائها، نتيجة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك كدعم من النقابة لأسر أعضائها فى تلك الأزمة، مشيرا إلى أن ذلك بالإضافة إلى ما تم إقراره من قبل اتحاد المهن الطبية، بصرف 50 ألف جنيه لحالات الوفاة، و20 ألف جنيه لحالات الإصابة.

يأتى ذلك بعدما شكلت النقابة العامة لأطباء الأسنان، غرفة لإدارة الأزمة، تضم أعضاء هيئة المكتب "الدكتور محمد بدوي الأمين العام، الدكتور هشام عبد الناصر أمين الصندوق المساعد، الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد، الدكتور حسين عبد الهادى أمين الصندوق، ومن أعضاء المجلس: الدكتور محمد علاء، والدكتور إيهاب هيكل، وذلك لاستقبال شكاوى الأعضاء الخاصة بنقص المستلزمات الوقائية.