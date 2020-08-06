شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار ويز التموين بتعديل رسوم مصلحة دمغ المشغولات الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرارا للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تعديل رسوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وتضمن القرار تعديل رسوم معايرة أجهزة السوائل ورسوم معايرة اجهزة مقاييس الموازين ورسوم دمغ المشغولات الذهبية .

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى مصلحة الدمغة والموازين قد بدأت تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر وتخصيص باركود لكل قطعة من المشغولات الذهبية، بعد ترسية العطاء على كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال، وذلك فى إطار حرص الحكومة على استخدام التكنولوجيا الحديثة منعًا للتلاعب.

Advertisements

وشدد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على استخدام لتكنولوجيا الحديثة فى صناعة ودمغ المشغولات الذهبية، لافتا إلى أن مشروع دمغ المعادن الثمينة بالليزر، سيحدث طفرة كبيرة فى صناعة الذهب فى مصر نظرا لأنه يواكب التكنولوجيا الحديثة، كما أنه سيحد من التلاعب فى دمغ المشغولات، وبالتالى لا يستطيع أى شخص تجاهل المصلحة لدمغ المشغولات الذهبية نظرا لأنه يصعب تقليد الدمغ والتكويد بالليزر بعكس الطرق اليدوية، كما أن هذا المشروع سيعمل أيضا على الحفاظ على حقوق المواطن.