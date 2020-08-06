شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين فى سقوط طائرة بمهبط مطار الجونة بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، عن إصابة شخصين فى حادث سقوط طائرة خاصة اليوم، بمهبط مطار الجونة شمال الغردقة، وهما "محمد سعيد، وأكرم الحصري"، وتم نقلهما لمستشفي الجونة التخصصي .
وأضافت المصادر، أن الطائرة تابعة لشركة إير مان، وكانت في رحلة ترفيهية أعلي منتجع الجونة، وتقوم برحلات يوميا فوق المنتجع وهي طائرة صغيرة .
كان ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر يفيد اصطدام طائرة خاصة بأرض مهبط مطار الجونة، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، وانتقلت كذلك الجهات الأمنية إلي مطار الجونة .
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