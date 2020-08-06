إصابة شخصين فى سقوط طائرة بمهبط مطار الجونة بالغردقة

وأضافت المصادر، أن الطائرة تابعة لشركة إير مان، وكانت في رحلة ترفيهية أعلي منتجع الجونة، وتقوم برحلات يوميا فوق المنتجع وهي طائرة صغيرة .

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كان ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر يفيد اصطدام طائرة خاصة بأرض مهبط مطار الجونة، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، وانتقلت كذلك الجهات الأمنية إلي مطار الجونة .