شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس: نهدف لتحقيق 10 مليارات دولار أرباحا لقناة السويس بـ2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: "إننا نهدف فى عام 2023 لتحقيق ضعف العدد من السفن التى تمر من القناة"، مضيفًا: "سنحقق دخلا 10 مليارات دولار فى هذا العام ونعمل لتحقيق الهدف من قناة السويس الجديدة". وأكد، خلال كلمته باحتفالية قناة السويس: "كل رجال الهيئة يعملون على ذلك لكى نحسب السوق وندرسه، ووصلنا إلى 81 سفينة وتعد علامة لتميزنا". Advertisements وأشار، أن التجارة العالمية فى طريقها للتعافى والحمولات ستزيد، فالبتالى عائد الدولار من الهيئة ستزيد مرة أخرى. وأردف: "تأثرنا قليلًا بسبب جائحة فيروس كورونا فى الفترة الماضية، ولكننا أصبحنا مرنين من أجل مصلحة المكان ونبحث مع التوكيلات لكى تمر السفن من قناة السويس".

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