شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسي يغرد بالعربية فور وصوله بيروت: لبنان ليس وحيداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرد الرئيس الأمريكي إيمانويل ماكرون عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، باللغة العربية فور وصوله إلى بيروت في مستهل زيارته في أعقاب انفجار بيروت الهائل، وكتب :"لبنان ليس وحيدا"



ماكرون

وكان قد قال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى: "سأذهب إلى بيروت غداً، لألتقي بالشعب اللبناني، ولكى أحمل له رسالة الأخوة والتضامن نيابة عن الفرنسيين، كما سنقوم بتقييم الوضع الحالى للبنان مع السلطات السياسية."

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وسيزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس لبنان للقاء "كافة الفرقاء السياسيين"، كما أعلنت الرئاسة الفرنسية لوكالة الأنباء الفرنسية، وذلك بعد الانفجار الذى هز العاصمة بيروت وأسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص.

ويلتقي ماكرون نظيره اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب، في وقت أعربت فيه فرنسا عن تضامنها مع لبنان وأرسلت معدات وأفرادا لمساعدة السلطات اللبنانية، وفق ما أكد الإليزيه.