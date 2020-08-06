شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات مصرية عاجلة للبنان لمواجهة تداعيات انفجار بيروت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم مساعدات إلى الأشقاء فى دولة لبنان، لمجابهة الآثار المترتبة على الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد، أقلعت طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة مساعدات عاجلة تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد أجرى اتصالا بالرئيس اللبنانى ميشيل عون ، أكد فيه تضامن مصر حكومة وشعباً مع الأشقاء فى دولة لبنان ، والاستعداد لتسخير كافة الإمكانيات لمساعدة ودعم لبنان فى محنتها .

Advertisements

تأتى تلك المساعدات انطلاقاً من الدور المصرى الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والتضامن الدائم معهم فى أوقات المحن والأزمات.