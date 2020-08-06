شكرا لقرائتكم خبر عن موجز خدمات الخليج 365.. بدء تظلمات الثانوية وقواعد جديدة للطيران بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365 موجزا لأهم الأخبار الخدمية التى تهم المواطن هذا اليوم، أعده محمود حسن، وقدمته نسرين فؤاد، وبدأ الموجز رحلته من وزارة الصحة والسكان التى أكدت أن مبادرة صحة المرأة التي تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدى تتوفر فى 3 آلاف و 500 حدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، كما تشارك 101 مستشفي في المبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم.

وأكدت الوزارة أن المواطنات الراغبات في التعرف على أماكن تقديم خدمة الفحص المبكر، يمكنهم الاطلاع عليها على الموقع الالكتروني للوزارة، أو الاتصال بالخط الساخن 15335



نسرين فؤاد

وإلى وزارة التعليم التى أكدت على فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول للثانوية العامة، وذلك لمدة خمسة عشر يومًا، تبدأ اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى الخميس الموافق 20 أغسطس.

وأوضح الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم، والخطوات التي عليهم اتخاذها.

ويمكن لمتابعينا دوما معرفة الإجراءات اللازمة للتظلم على نتائج الثانوية العامة من خلال مطالعة موقعنا الالكتروني.

وقالت الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالى، إنها فتحت أبوابها أمام الطلاب بالخارج للتسجيل والدراسة في الجامعات المصرية، اعتبارا من اليوم.

Advertisements

وأوضح المتحدث باسم الإدارة في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه من المقرر أن يستمر باب التقديم مفتوحا أمام الطلاب الوافدين حتى 31 ديسمبر المقبل

وضمن الأخبار المهمة ألزم عدد من شركات الطيران العالمية، الأطفال بداية من سن السادسة بارتداء الكمامات أثناء السفر وعلى متن الطائرات، للحماية من عدوى فيروس كورونا، ونشرت بعض شركات الطيران الاوربية أحدث القواعد المتعلقة بالأطفال الذين يرتدون أقنعة الوجه أثناء السفر.

وبالنسبة لهؤلاء الذين تمثل لهم "الكمامات" مشكلة صحية، فقد طلبت شركات الطيران العالمية منهم اصطحاب خطاب إعفاء من أحد الأطباء يؤكد فيها على حالتهم الصحية.

وإلى الأخبار التى تهم المواطنين خاصة الشباب حيث أعلنت وزارة الشباب والرياضة، إطلاق الرابط الإلكترونى أمام المواطنين الراغبين في اقتناء الدراجات الهوائية ضمن مبادرة "دراجتك.. صحتك"، وذلك اليوم الخميس فى الثامنة مساءً عبر البوابة الإلكترونية والصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتى ذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "دراجتك صحتك" التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وتتيح الوزارة عدد 1400 دراجة فى تلك المرحلة من المبادرة التى تتضمن عدة مراحل لاحقة وذلك بأسعار مدعمة.

وأغلقت أسواق الذهب أمس الأربعاء على ارتفاع قياسي جديد، حيث ارتفع سعر المعدن النفيس أمس 25 جنيها، ليصل سعر الجرام من عيار 21 لمبلغ 920 جنيها مصريا، بحسب تصريحات شعبة الذهب بالغرفة التجارية، لليوم السابع، أما عيار 18 فقد سجل سعره 790 جنيه.

ويشهد اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، ويسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، وتصل الرطوبة إلى 82 بالمائة، ويشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقسا جاف وشديد الحرارة، وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على كافة أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس القاهرة العظمى 36 الصغرى 25، الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25، قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 ، أسوان العظمى 42 والصغرى 29.