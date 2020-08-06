شكرا لقرائتكم خبر عن أول طائرات الجسر الجوي المصري تصل لبنان لتقديم الدعم بعد تفجير مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل أولي طائرات الجسر الجوي المصري إلى لبنان لتقديم الدعم والمساعدة بعد كارثة تفجير مرفأ بيروت الذي خلف وراءه ما يزيد على 100 شهيد وقرابة 5 آلاف مصاب.



السفير خلال استقبال شحنة المساعدات المصرية

وضمت الطائرة الأولي 9 أطنان من المواد الطبية والإغاثية، وكان في استقبالها بمطار بيروت وفد من السفارة المصرية لدي لبنان.



السفير خلال استقباله شحنة المساعدات

وتسبب الانفجار الذى وقع أمس الأول، في دمار شامل بمرفأ بيروت الذى كان مسئولاً عن 80% من إمدادات لبنان بالواردات الغذائية، وسط أزمة اقتصادية يعانيها اللبنانيين بالفعل.

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وفى تصريحات تلفزيونية، قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، إن لبنان ليس لديه قدرة مالية لمواجهة تداعيات الانفجار الذى وقع فى مرفأ بيروت، مطالباً بمساعدات دولية، مشيرا إلى أن خسائر بمليارات الدولارات تواجه البلاد من جراء تفجير بيروت.

وأضاف أن صوامع القمح تضررت بالكامل بمرفأ بيروت، لافتا إلى أن لبنان تحتاج وقتا لتقييم أضرار الانفجار من كافة النواحى.

وأوضح وزير الاقتصاد اللبنانى، أن التعاون مع الصندوق الدولي هو الحل الوحيد لمواجهة آثار هذا الانفجار، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تعيشها البلاد، موضحا أن العديد من الدول تعهدت بمساعدة لبنان.