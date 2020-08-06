شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حكايات المصريين شهداء انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب انفجار مرفأ بيروت فى دولة لبنان، فى وفاة 3 شهداء من أبناء محافظة الغربية كانوا يبحثون عن الرزق الحلال ولقمة العيش فى دولة أخرى، يعيشون داخلها منذ سنوات، وأسفر الحادث عن وفاتهم الثلاثة جراء الانفجار الضخم الذى هز لبنان والعالم أجمع الثلاثاء الماضى.

فى هذا الفيديو، نتعرف معا، على تفاصيل وفاة 3 مصريين بانفجار لبنان..