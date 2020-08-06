شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى السودانى: مصرع 10 أشخاص وتدمير 3 آلاف منزل بسبب الأمطار والسيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدفاع المدني السوداني، اليوم الخميس عن مصرع 10 أشخاص وتدمير أكثر من ثلاثة آلاف منزل كليا أو جزئيا بسبب أمطار غزيرة وسيول في مختلف مناطق البلاد، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وناشد الدفاع المدنى، جموع المواطنين بتوخي الحيطة والحذر، خاصة الذين يقطنون قرب مجاري المياه َوالخيران، داعيًا مستخدمي طرق المرور السريع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة، مشيرا إلى استمرار جهوده في صيانة كسر سد نهر القاش، وأن العمل جار في سحب وشطف المياه المتراكمة بمحلية بحري بواسطة آليات الدفاع المدني.

وفيما أعلنت الأمم المتحدة أن 50 ألف شخص على الأقل تضرروا بالفيضانات الناتجة عن أمطار غزيرة هطلت هذا الأسبوع في أجزاء واسعة من السودان، وأكد مكتب المنظمة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن "الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة في السودان، سببت فيضانات وانزلاقات أرضية وأضرارا طالت المنازل والبنى التحتية في 14 من 18 ولاية في البلاد" بحسب "روسيا اليوم"، ونقلت الأمم المتحدة عن "مفوضية العون الإنسانى" الحكومية، أن "50 ألف شخص تضرروا من تداعيات الفيضانات وفق تعداد أولي، لكن الرقم مرجح للارتفاع".

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