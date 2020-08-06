شكرا لقرائتكم خبر عن مدير قناة السويس الجديدة فى ذكرى افتتاحها: جسدت إرادة المصريين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس وجدي زكى، المدير التنفيذي لقناة السويس الجديدة، أن قناة السويس الجديدة ساهمت في تجسيد لإدارة المصريبن وقدرتهم على تحقيق الإنجازات، مشيرا إلى أن القناة الجديدة ساهمت في رفع تصنيف الأمان الملاحي لقناة السويس، فضلًا عن خلق مجتمعات عمرانية جديدة لم تكن موجودة في السابق.

وأضاف خلال حواره فى برنامج "هذا الصباح" على قناة "اكسترا نيوز"، ان قناة السويس قضت على أي منافسة عالميا ولذلك وأصبحت رقم واحد على مستوى العالم، مشيرا أن ضمن أهداف القناة الجديدة، هو توفير الوقت للسفن، التي كانت تمر من القناة في السابق خلال 18 ساعة، حتى أصبحت تمر في 11 ساعة، وهو ما يساهم في عبور أكبر قدر من المراكب.

وفى سياق أخر، أكد المهندس وجدي زكي المدير التنفيذي لأعمال التكريك بمشروع قناة السويس الجديدة أن إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة في الوقت الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن مصر قادرة علي تحقيق المستحيل مشيرا إلي أننا جميعا نشعر بالفخر والإعتزاز لإنهاء المشروع الذي سيعبر بمصر إلي غد أفضل ويساهم في تحقيق تنمية إقتصادية لمصرنا الغالية.

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وقال إن 45 كراكة مثلت 75 % من كراكات العالم نجحت في رفع 258.8 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه من القناة الجديدة في إنجاز غير مسبوق مشيرا إلي أن جميع الكراكات غادرت موقع القناة الجديدة بعد إنهاء أعمالها فيما عدا 7 كراكات موجودة حاليا في منطقة البحيرات والتي سيغادر منها 5 كراكات الموقع في 10 أغسطس الجاري بينما تظل كراكتين للبدء في أعمال تكريك القناة الجانبية لشرق بورسعيد.

وأضاف المهندس وجدي زكي أنه تم الإنتهاء من تدبيش جانبي القناة الجديدة بنسبة 100% وتسوية قاع القناة الجديدة بطول 35 كم علي عمق 24 متر بواسطة وحدتين لتسوية القاع معربا عن سعادته لإنتهاء المشروع.