شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ عن سقوط طائرة داخل مطار الجونة.. وإرسال 4 سيارات لمكان الحادث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بلاغ عن سقوط طائرة داخل مطار الجونة.. وإرسال 4 سيارات دفاع مدني لمكان الحادث الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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