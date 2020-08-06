شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنيا» توثق صفحتها بـ«فيس بوك»: «نواكب التكنولوجيا الحديثة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المهندس ياسر الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب، أنه في إطار مواكبة الشركة للتكنولوجيا الحديثة وفتح أكثر من مجال للتواصل مع العملاء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة فإن الشركة وثقت الصفحة الرسمية الخاصة بها كصفحة رسمية معتمدة على موقع "فيس بوك".
وأضاف "الشهاوى" أن هذا الإجراء يأتي ضمن عدة إجراءات اتخذتها للشركة لتوفير مصدر موحد للمعلومات الخاصة بالشركة حتى لا يتعرض المواطنين للنصب او الاحتيال من خلال اى صفحات أخرى وان هذه الصفحة هى المنوط بها نشر كافة أخبار الشركة والمسابقات التى يتم الإعلان عنها من خلال هذه الصفحة.
وأكد الشهاوى انه يمكن متابعة هذه الصفحة من خلال الرابط الخاص بها:
https://www.facebook.com/menia.water/
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