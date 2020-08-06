شكرا لقرائتكم خبر عن التليفزيون المصري: نعمل كـ«خلية نحل» لتغطية انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الاعلامية نائلة فاروق، رئيس التليفزيون المصري، إن التليفزيون والقنوات الاقليمية يعملان كخلية نحل للتجهيز للاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ من أجل تغطية إعلامية وبرامجية مميزة.
وأضافت «فاروق»، في تصريحات صحفية، أن التليفزيون يراعي التركيز على المعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات ومتابعة رؤساء قنوات التلفزيون المصري وكافة إدارات التلفزيون المصري مع تخصيص لجنة تنسيقية لتحقيق تغطية إعلامية متميزة ومتوازنة.
وتابعت: «كل ذلك يتم وفي إطار تنسيق كل الجهود مع قطاعات الهيئة الوطنية للاعلام لدعم المشاركة الانتخابية الفعالة للانتخابات بالداخل والخارج وتخصيص حلقات في العديد من البرامج بالقناة الأولى والثانية والفضائية وقنوات القطاع الإقليمي من الثالثة إلى الثامنة بدعم كامل من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام والمستشار ابراهيم لاشين رئيس الهيئة العليا للانتخابات وتذليل كافة العقبات وتوفير كافة الامكانيات من أجل خروج الانتخابات بشكل مشرف يليق بمصر ومكانتها».
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