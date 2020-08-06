شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل لبرنامجي الدبلوم والماجستير بمكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية عن فتح باب التسجيل لبرنامجي دبلوم الدراسات العليا والماجستير في الدراسات الهلينستية لخريجي الجامعات، في الفترة من 4 أغسطس إلى 15 سبتمبر 2020.

ويعد البرنامجين نتاجا للتعاون ما بين مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بمكتبة الإسكندرية ومؤسسة «فاردينويانيس» اليونانية وجامعة الإسكندرية. وهو متاح في أربعة مجالات؛ هي التاريخ، والأدب، والفن والآثار والعمارة، والفلسفة والعلوم. هذا ويتم التدريس باللغة الإنجليزية.

ويقوم مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بالتعاون مع مؤسسة فاردينويانيس بتوفير منح دراسية بنسبة إعفاء 75% من الرسوم الدراسية للمتقدمين. ويشترط في التسجيل لنيل درجة الماجستير أن يكون الطالب حاصلا على ليسانس الآثار والدراسات اليونانية والرومانية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بتقدير جيد. أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على ليسانس /بكالوريوس في تخصصات أخرى فيمكنهم الحصول على دبلومة تأهيلية قبل التسجيل لدرجة الماجستير في الدراسات الهلينستية.

ويتناول مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية حقبة هامة من تاريخ الإسكندرية؛ وهي الفترة التي أنشئت وازدهرت فيها المدينة، وتمتد إلى نهاية عصر البطالمة، أي نهاية عهد الملكة كليوباترا.