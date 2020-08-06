نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكلية التربية النوعية و المعهد الفنى للتمريض

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب اعمال سير الامتحانات في كلية التربية النوعية والمعهد الفنى للتمريض.

وتفقد نائب رئيس الجامعة قاعات الامتحانات واطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وترك مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب وتعقيم وتطهير وتهوية لجان الإمتحانات والتأكد من تواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأكد المغربى انه جارى الانتهاء من الامتحانات بعدد من كليات الجامعة وبدء اعلان النتائج قريبا مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب خلال أداء الامتحانات.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال جولته الدكتور محمد ابراهيم عميد كلية التربية النوعية والدكتورة غادة شاكر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكلية التربية

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكلية التربية

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكلية التربية