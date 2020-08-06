شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تبدأ صوم السيدة العذراء غداً الجمعة: مسموح بأكل السمك.. ويستمر 15 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غداً الجمعة لبدء صوم السيدة العذراء مريم والذي يستمر لمدة 15 يوما ينتهي في 22 أغسطس الجاري.

ونشرت كاتدرائية الاقباط الارثوذكس في الاسكندرية، جدول بمواعيد إقامة القداسات الالهية المصاحبة للصوم «المحبوب»، كما يطلق عليه الاقباط، وذلك خلال الأسبوع الأول والذى تبدأ القداسات فيه من الأحد المقبل 9 أغسطس، وحتى السبت 15 أغسطس بواقع قداسين يوميا باجمالى 12 قداساً طيلة الاسبوع الاول، ومثلهما في الاسبوع الثانى بإجمالى 24 قداسا الهياً.

وقال القمص ابرام ايميل وكيل عام كاتدرائية الاقباط الارثوذكس في الاسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، أن صوم السيدة العذراء يعد من اكثر الاصوام الشعبية المحبوبة لدى الاقباط، ومدته 15 يوماً، والغرض منه التعلم من فضائل السيدة العذراء مريم عليها السلام واتضاعها وايمانها ومحبتها وخدمتها للناس.

وأضاف «ايميل»، – في تصريحات لـ«المصرى اليوم»–، أن الأقباط يحبون صوم العذراء ويحرصون على صومه، لدرجة ان البعض يصوم 3 أسابيع زيادة عن الصوم المحدد من الكنيسة، والبعض يصوم حتى موعد الغروب حباً في التشفع بالعذراء مريم .

وعن الأكل في الصوم، قال أن الأقباط يأكلون السمك، والنباتى، كما يصاحبه نهضات روحية يتخللها صلوات وتسابيح وتمجيد للسيدة العذرء، مشيراً إلى أنه سيتم لأول مرة اقامة النهضات «أونلاين»، بنفس الاجراءات الاحترازية المعمول بها في الكنائس حالياً، اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحجز القداسات المناسبة عن طريق الانترنت كما سيتم إذاعة النهضات على القنوات الفضائية المسيحية وعلى المواقع الرسمية للكنائس على مواقع التواصل الاجتماعى.

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