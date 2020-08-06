شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى بنها التعليمي بعد تسجيل صفر إصابات بكورونا: «شكراً لكل بطل راجل مخافش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت مستشفى بنها التعليمي الشكر للأطقم الطبية والتمريض وجميع العاملين بالمستشفى خلال فترة جائحة كورونا بعد تسجيل «صفر» إصابة بالفيروس.

وجاء في البيان الذي نشرته المستشفى على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «شكرا لكل بطل وقف في أزمة كورونا راجل ومخافش، وكان مستعد يضحي بنفسه عشان يقدم الخدمة الطبية لأهالينا المصابين»

وتابع بيان المستشفى «لو الوضع يسمح كان هيبقي في احتفالية وتكريم لكل بطل من أبطالنا، بس مش هنقدر نعمل كده وأحنا فقدنا اتنين من أخواتنا "مس سومية يوسف"، وخالد حجاج.

وتابعت إدارة المستشفى: "إحنا بنهدي لأرواحكم الطاهرة هذه الملحمة بيتم الآن تطهير وتعقيم المستشفي تمهيدا لعودة المستشفي كالسابق واستقبال المرضي والحوادث مع وجود استقبال منفصل لاستقبال وفرز حالات الكورونا".

وتتقدم الدكتورة أمنية خليفة مدير عام المستشفي بكل الشكر والتقدير للطاقم الطبي على ما بذلوه من جهد لإتمام تلك الملحمة بنجاح باهر.

وكانت مستشفى بنها العام أعلنت تسجيل «صفر» إصابات بفيروس كورونا حيث إن المستشفى أصبحت الآن بدون مصاب واحد موضحة أنه بلغ إجمالى عدد المتعافين من المستشفى منذ بدء تخصيص المستشفى لاستقبال حالات الإصابة في 3 يونيو الماضي حتى الآن 320 متعافيا

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وأوضحت، انه تم البدء في عملية التطهير لأقسام المستشفى تمهيدا لدخولها الخدمة الطبية العادية واستقبال المرضي العاديين غير كورونا