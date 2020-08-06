شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» تخصص مقرين لتلقي تظلمات الثانوية العامة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم فى الاسكندرية، تخصيص مقرين لتلقي تظلمات طلاب الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 / 2020 من خلال كنترولى مدرسة نبوية موسى الثانوية التجريبية بنات للطلاب التابعين الى كنترول الإسكندرية (أ) الذي يغطي طلاب حي شرق وغرب الإسكندرية والجمرك ومنطقة برج العرب شدوان الثانوية للبنين بالشاطبى للطلاب التابعين إلى كنترول الإسكندرية (ب) الذي يغطي حي وسط إسكندرية، والعامرية، والعجمى، والمنتزه.

وذكر مصدر مسؤول فى المديرية، أنه سيتم الاستمرار فى تقديم وتلقى التظلمات لمدة 15 يوماً تبدأ من اليوم الخميس وحتى 20 أغسطس الجارى، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرين المحددين، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 أغسطس، لافتاً الى أنه سيتم فحص التظلمات في حضور الطالب نفسه واطلاعه على صورة من كراسة الإجابة الخاصة به.

وأشار الى أن الطالب الذى يثبت احقيته فى الحصول على درجات أعلى سترد إليه رسوم إجراء التظلم المقدرة بـ 100 جنيه مرة أخرى، ويتم إخطار مكتب التنسيق بالنتيجة المعدلة للطالب بعد إعادة تصحيح المادة، أو المواد التى تظلم فيها.

وقال إن الشروط تتضمن سداد مبلغ (مائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بجميع مكاتب البريد على مستوى المحافظة على الحساب رقم (0135112000283818)، أو الحساب رقم (01500100036407) ببنك مصر وتقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمقار المحددة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد وتبدأ تظلمات الثانوية العامة للعام 2019 اعتبارًا من اليوم الثلاثاء بحيث يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم مرفقًا به إيصال السداد وصورة شهادة الدرجات وصورة البطاقة.

ولفت الى أنه يُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان.

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