شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المنح المقدمة من جامعة القاهرة لطلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة القاهرة عن تخصيص 90 منحة لأوائل الثانوية العامة من الشعب الثلاث علمي علوم، علمي رياضي والأدبي.

أعلن الدكتتور محمد الخشب رئيس الجامعة عن المنح وشروطها،عبر حسابه الخاص على موقع «فيس بوك»، وجاءت مخصصة لـ ٣٠ الأوائل علمي علوم، ٣٠ الأوائل علمي رياضة، ٣٠ الأوائل أدبي.

تشمل المنح الالتحاق بأي نظام تعليمي بالجامعة وبرامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والاقسام باللغات الأجنبية، والمصروفات الدراسية والكتب والاقامة والتغذية بالمدينة الجامعية، ونظرا للمجموع التكراري فالأولوية لأول ثلاثين طالباً يتقدمون من كل شعبة إلى الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بعد إعلان تنسيقهم على الجامعة.

ويمكن معرفة المزيد من خلال الموقع الإليكتروني الخاص بالجامعة:

https://cu.edu.eg/ar/Home

وقال الدكتور الخشت: «جامعة القاهرة تجدد نفسها الان وتتقدم بقوة في التصنيفات الدولية وتحقق منافسة قوية مع الجامعات العالمية على الرغم من انها تضم ٢٦٠ الف طالبة وطالبة، أي تعادل في حجمها سبعة أضعاف جامعة بكين بالصين، وجامعة اكسفورد ببريطانيا، وهيروشيما في اليابان»، وأضاف: «جامعة القاهرة الآن من أفضل ١٪؜ على مستوى الجامعات العالمية، وتتقدم على جامعات عالمية كبرى».

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وختم حديثه قائلاً: «مواصفات خريج جامعة القاهرة أصبحت مواصفات دولية بقوة برامجها، وأساتذتها، وجودة مناهجها، وكفاءة العملية التعليمية، نعم نحن نستطيع ان نخرج مرة أخرى قامات جديدة في الأدب والعلم والسياسة في حجم نجيب محفوظ، ومجدي يعقوب، وسلطان القاسمي».