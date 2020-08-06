شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مقار تظلمات الثانوية العامة فى المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، إن المديرية خصصت مدرسة السلام الابتدائية بشبين الكوم أمام المديرية لتكون مقراً للجنة التظلمات. وناشد «سويد» أولياء الأمور والطلاب الالتزام التام بالمسافات الآمنة أمام منافذ تقديم الخدمة حفاظا على الجميع من الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد وعدم التزاحم والمحافظة على الهدوء بمحيط مقر لجنة التظلمات نظرا لوجود لجان امتحانات دبلومات فنية بالمدارس المجاورة .

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