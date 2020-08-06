شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. عقد اختبارات القدرات في كلية الإعلام بجامعة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه في ضوء صدور القرار الوزاري رقم 2441 بتاريخ 5/8/2020 والخاص ببدء الدراسة بكلية الإعلام جامعة المنوفية، فسيتم إضافة الكلية إلى قائمة الكليات التي يتم عقد الاختبارات بها على موقع التنسيق الإلكتروني خلال مرحلة اختبارات القدرات، وذلك في ضوء قواعد التوزيع الجغرافي.

يذكر أن الموقع الاليكتروني لتنسيق الجامعات يفتتح اليوم الخميس تجريبا لاستقبال طلبات عقد اختبارات القدرات للطلاب على أن يبدأ رسميا العمل من يوم السبت المقبل وذلك للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وحتي ٢٠ اغسطس الجاري على أن يقوم الطلاب بحجز اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق والحضور بالكليات في المواعيد التي يحددها موقع التنسيق.

وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم والتنسيق بوزارة التعليم العالي، أنه فور الانتهاء من اختبارات القدرات بالجامعات سيتم الاعلان عن المرحلة الاولي للتنسيق مشيرا الى أنه لا اختلاف عن قواعد التنسيق هذا العام عن الاعوام السابقة، بسبب فيروس كورونا.

وأضاف عطا ان الجامعات ستتخد جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالتزامن مع الإجراءات العادية مثل عدم الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائيا بدخولها قاعة الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق اذا وجد معه تليفون محمول حتى وان كان مغلق، إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات طبية وكحول لضمان السلامة والوقاية الكاملة من أي فيروسات، كما يلتزم الطلاب بالحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل، بجانب عدم السماح لاولياء الأمور دخول الكليات، ومسموح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار