شكرا لقرائتكم خبر عن «فنون جميلة حلوان» تعلن خطوات التسجيل لاختبارات القدرات (المواعيد والرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان اختبارات القدرات للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ وذلك يوم السبت الموافق ٨ أغسطس ٢٠٢٠، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور أحمد فؤاد هنو عميد الكلية، حيث يقوم كل طالب بالدخول على موقع التنسيق والتسجيل في الاختبارات التي يرغب بها على الرابط التالى: http://tansik.egypt.gov.eg

وتتضمن مراحل أداء اختبارات القدرات مرحلة مراجعة البيانات والحصول على كود الدفع، مرحلة السداد الإلكتروني لرسوم الاختبار، بالكلية (اليوم والساعة) ثم معرفة نتيجة الاختبار وذلك من خلال الرابط التالي : http://app2.helwan.edu.eg//kodrat

وتنقسم اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة الي اختبار (الفنون) ويتضمن اختبار رسم واختبار تصميم، وكذلك اختبار (العمارة) ويتضمن اختبار رسم معماري واختبار التشكيل والابتكار.

وتكون مدة الاختبارات ساعتين ونصف فقط، والأدوات المطلوبة هي الأقلام الرصاص بدرجاتها وممحاة واقلام الفلوماستر وألوان خشبية وأدوات هندسية، ويشترط لنجاح الطالب الحصول على ٦٠ ٪ من إجمالي جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله علي لائق.